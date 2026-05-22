В Британии голодный пес за 2 месяца съел ногу и обглодал лицо покойного хозяина

В Великобритании собака прожила два месяца в доме с останками хозяина и съела его ногу и лицо. Об этом рассказал бывший профессиональный уборщик мест преступлений в эфире подкаста LADbible Stories .

По словам Джайлза, он работал мойщиком окон. Затем перешел на уборку мест преступлений и помещений, где длительное время пролежали человеческие останки, чтобы заработать.

Его первым заказом оказалась уборка дома на ферме в удаленном районе. По его словам, когда он открыл дверь, то наружу вылетел рой мух.

«А потом я вошел и узнал, что хозяина дома не стало два месяца назад. К сожалению, его собака съела его ногу и обглодала лицо», — сказал он.

Джайлз добавил, что собаки считаются лучшими друзьями человека, но, к сожалению, такое случается.

