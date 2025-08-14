В Бразилии врачи убили двухлетнего мальчика, доставая попкорн из носа

В Бразилии врачи доставали из носа двухлетнего ребенка попкорн с помощью сжатого воздуха и убили его. Медики разорвали малышу легкие и желудок, сообщила газета The Daily Mail.

Родители привезли сына в больницу с зернышком кукурузы в носу. Врачи осмотрели юного пациента и решили с помощью пинцета достать попкорн.

Когда у них не получилось, медики стали продувать ноздрю сжатым воздухом. Надеясь, что такой способ вытолкнет инородное вещество из носа. Вот только зернышко застряло и ребенка вырвало. После этого у него распух живот, но из больницы его выписали.

Спустя несколько дней родители с ребенком вернулись снова. Он скончался на глазах у врачей. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за повреждений внутренних органов — у малыша были разорваны легкие и желудок.

