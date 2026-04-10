В Британии мужчина погиб во время крещения в надувном бассейне

Daily Mail: в Британии 61-летний мужчина утонул во время крещения в частном доме

Житель Великобритании Роберт Смит погиб во время крещения в надувном бассейне в саду частного дома. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Церемонию проводила 48-летняя пастор церкви Life Changing Ministries Шерл Бартли. Следствие предположило, что именно ее неосторожные действия привели к тому, что 61-летний мужчина захлебнулся. Прибывшие на место парамедики не смогли его спасти.

Смит родился на Ямайке, а около 25 лет назад переехал в Великобританию. У него остались семеро внуков. Бартли предстанет перед судом 14 мая.

Как отметили обозреватели, в подростковом возрасте мужчина уже проходил крещение, однако позже решил повторить обряд, чтобы подтвердить осознанность своей веры. Церковь Life Changing Ministries относит себя к апостольскому движению, последователи которого признают власть современных апостолов и пророков.

