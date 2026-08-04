В Братске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

Самосвал столкнулся с автобусом в Братске. В результате ДТП пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

По факту аварии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП произошло 3 августа в центральном районе города. В салоне в момент аварии находились 25 человек. Медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса, в том числе ребенку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный водитель без прав не справился с управлением, когда превысил скорость на скользкой трассе. В результате машина выехала на встречку, съехала в кювет и врезалась в дерево. Знакомый водителя, который находился на переднем пассажирском сиденье без пристегнутого ремня безопасности, скончался на месте.

Борский городской суд Нижегородской области приговорил виновника ДТП к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,7 миллиона рублей в пользу родственников умершего.