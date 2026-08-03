Пьяный водитель без прав получил семь лет колонии за гибель пассажира в Нижегородской области

Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Трагедия произошла 21 декабря 2025 года на дороге «п. Шпалозавода — Филипповское», сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Управлявший автомобилем молодой человек 2004 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. Превысив скорость на скользкой трассе, он не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на встречную полосу, съехала в кювет и врезалась в дерево.

На переднем пассажирском сиденье находился знакомый фигуранта без пристегнутого ремня безопасности. Он скончался от полученных травм. Водитель скрылся с места аварии, оставив погибшего в салоне.

Суд назначил виновному семь лет лишения свободы в колонии общего режима, запретил управлять транспортом на два года и взыскал более 1,7 миллиона рублей в пользу родственников умершего.