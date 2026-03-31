В Братске начались поиски двух рыбаков, они могли провалиться под лед

В Братском районе ищут двух пропавших рыбаков. В воскресенье, 29 марта, они отправились на подледный лов на машине и перестали выходить на связь. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Не исключено, что мужчины выехали на лед.

«Последний раз автомобиль пропавших видели выезжающим в узкое место на лед. В настоящее время полицейские и спасатели организуют поисковые мероприятия», — отметили в МВД.

Сотрудники полиции призвали жителей Иркутской области быть осторожными и не выходить на весенний лед. Это опасно, особенно когда погода становится теплее.

Ранее грузовик со стройматериалами провалился под лед на переправе в Якутии. Водитель не пострадал. Сейчас автомобиль разгружают. Затем его вытащат и доставят в Среднеколымск на буксире.