В больницу Зарайска с отравлением обратились 19 человек, проводится проверка

В Зарайске за медицинской помощью обратились несколько человек с признаками пищевого отравления, прокуратура Подмосковья проводит проверку. Об этом надзорное ведомство сообщило в телеграм-канале .

В больницу 9 и 10 июля обратились посетители кафе быстрого питания на улице Карла Маркса. По данным СК Подмосковья, помощь потребовалась 19 жителям Зарайска, в том числе семерым несовершеннолетним. Работу заведения на время расследования остановили.

«Из кафе изъяты все продукты и направлены на проведение соответствующих исследований, деятельность заведения приостановлена. Проводятся допросы», — сообщили в телеграм-канале СК Подмосковья.

Роспотребнадзор проводил санитарно-эпидемиологическое расследование. По факту отравления возбудили уголовное дело.

В Астрахани в начале июля суд приостановил работу гастронома после вспышки сальмонеллеза. Владельца обвинили в нарушении требований СанПиН к организации питания.