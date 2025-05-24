В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Ногинске

Пострадавшие в массовом ДТП на трассе М-12 в Ногинске дети остаются в больнице под наблюдением медиков. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

По словам заведующего приемным отделением НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля Андрея Никонова, 12-летнего брата и шестилетнюю сестру госпитализировали в хирургическое отделение.

При поступлении детям провели полный комплекс лабораторной и инструментальной диагностики, включая компьютерную томографию головы, шеи, органов грудной клетки, живота и таза с внутривенным контрастированием.

«Их жизни в настоящее время ничто не угрожает. После стабилизации состояния детей выпишут», — сказал Никонов.

Ранее стало известно, что водителя микроавтобуса после смертельной аварии задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело завели за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.