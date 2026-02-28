В Боливии разбился военный самолет, набитый банкнотами

В боливийском городе Эль-Альто разбился военный самолет. После крушения из салона высыпались сотни тысяч купюр местной валюты боливиано, люди начали собирать их с земли. Об этом сообщила газета El Deber .

Военно-транспортный борт ВВС Боливии С-130 Hercules упал на оживленную дорогу недалеко от местного аэропорта и врезался в несколько автомобилей.

«В Эль-Альто произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, один человек погиб и несколько получили ранения», — отметили авторы статьи.

По данным издания, самолет перевозил большое количество наличных денег. На кадрах с места происшествия видно, что очевидцы бросились подбирать их и спасать из огня, а военные и пожарные разгоняли толпу водометами.

В четверг военный самолет разбился во время учебного полета в провинции Хамадан на западе Ирана. Один из двух пилотов погиб.