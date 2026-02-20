Военный самолет разбился в Иране, один из пилотов погиб
Fars: военный самолет рухнул во время тренировочного полета в Иране
Военный самолет разбился во время учебного полета в провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
«В четверг вечером потерпел крушение тренировочный военный самолет. К месту происшествия были отправлены спасательные службы», — заявили журналисты.
Один из двух пилотов погиб, уточнили в ВВС Ирана.
Ранее военный истребитель упал в Карелии. Учебно-тренировочный истребитель Су-30 выполнял плановый полет. Экипаж состоял из двух человек, никто не выжил. Борт рухнул в лесу, вдали от населенных пунктов. Жители не пострадали.