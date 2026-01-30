Утечку на теплосетях начали устранять в Звенигороде Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинформировал жителей об аварийной ситуации в Супонево. Ночью в микрорайоне случился прорыв теплосетей.

Службы сообщают, что повреждение теплотрассы у дома № 11 было обнаружено в 00:30. Причина утечки — прорыв соединительной муфты на трубопроводе. Жители квартала остались без горячей воды и отопления.

Ночью на месте работали бригады для устранения аварии — всего более 20 человек.

«Я на месте аварии. С ночи развернул оперативный штаб, который координирует и контролирует работы. В настоящий момент сварочные работы завершены, начинаем заполнять систему водой. Средняя температура в квартирах на данный момент 18-20 градусов. Понимаю, что в мороз такая ситуация вызывает беспокойство. Прошу жителей набраться терпения — делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Отметим, что в социальных объектах так же ведется постоянный мониторинг температуры — в школе «КвантУМ» принято решение о сокращенном учебном дне для первой смены и обучении в дистанционном формате для второй смены.