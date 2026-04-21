Трехлетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Приморье

Трехлетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в селе Свиягино, еще один ребенок, родившийся в прошлом году, попал в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Надзорное ведомство контролирует доследственную проверку и проводит собственную, устанавливая все обстоятельства происшествия. В частности, оно даст оценку действиям органов системы профилактики. Известно, что это не единственные дети в семье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По его информации, девочка отравилась угарным газом, не успев выбежать из дома вместе с родителями, братьями и сестрами. Спасти ее не удалось. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас возгорание уже потушили.