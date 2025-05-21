В Благовещенске мужчина напал с битой на девушку-подростка

Мужчина напал с металлической битой на девушку-подростка, шедшую по Театральной улице в Благовещенске, и ударил ее по голове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Нападавшего спугнули прохожие, которые и сообщили о произошедшем в полицию. С травмами девушку доставили в больницу. Полицейские определили приметы злоумышленника, и вскоре его удалось задержать.

Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Ведется следствие.

Региональная прокуратура взяла расследование на контроль. По ее информации, девушка шла в школу на экзамен и не знакома с человеком, который на нее напал.

Ранее в Петрозаводске мужчина напал на двух девушек-подростков и начал им угрожать. Однако позже полицейские установили, что девушки до этого сами приходили к его дому, стучали палками по окнам и кидали мусор, а он еще в начале мая написал об этом заявление.