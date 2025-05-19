«У ребенка шея в синяках». Мужчина напал на школьниц в Петрозаводске

Напавший на школьниц на Октябрьском проспекте в Петрозаводске мужчина угрожал им, оскорблял и применял физическую силу. Об этом 360.ru рассказала мать одной из пострадавших девочек — Юлия.

По словам женщины, в момент нападения она общалась с дочерью по телефону и услышала крики. Ребенок плакал и просил его не трогать, а неизвестный обзывал школьницу и говорил, что убьет.

«Я стала сразу отслеживать местонахождение телефона и звонить мужу. Нападавший потащил дочь и ее подругу в подъезд дома на Октябрьской улице», — уточнила собеседница 360.ru.

Прибывший на место супруг Юлии успел вмешаться в ситуацию, после чего мужчина отпустил детей и убежал. Выяснилось, что нападавшего ранее донимали школьницы, однако женщина утверждает, что он перепутал своих обидчиц с другими девочками.

«Ему стучали в дверь, звонили в домофон, но это были другие дети. У моего ребенка шея в синяках. Экспертизу прошли, но сотрудники полиции ни разу со мной не связались», — подчеркнула мама пострадавшей школьницы.

В пресс-службе полиции Петрозаводска сообщили, что участковый установил обстоятельства случившегося. По версии правоохранителей, школьницы неоднократно приходили к дому 56-летнего мужчины на Кондопожской улице, хулиганили и убегали. Тот жаловался на них в полицию, заявление зарегистрировали еще в начале мая.

«После очередного проступка хозяин квартиры выбежал на улицу и догнал подростков. Удерживая девочек за капюшоны, он в грубой форме пытался выяснить, где они проживают, чтобы отвести их домой и побеседовать с родителями», — пояснили в полиции.

Правоохранители начали проверку. С мужчиной провели беседу о недопустимости нарушения общественного порядка.