В Бибиреве машина полностью сгорела после удара о дерево

На северо-востоке Москвы в районе Бибирево автомобиль Chevrolet врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на улице Корнейчука в районе дома № 41А. Машина сгорела полностью, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

На Афанасьевском шоссе ночью автомобиль Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки, 32-летняя женщина, и два пассажира погибли на месте, еще одного скорая увезла в больницу. Предварительно, автолюбительница не справилась с управлением и вылетела на встречку.