В Берлине мужчина умер после употребления мармеладных мишек с наркотиками

В Германии 42-летний мужчина скончался после того, как съел мармеладных мишек с неизвестным наркотическим веществом. Об этом сообщило издание Bild .

Спасатели обнаружили пострадавшего с остановкой сердца, однако реанимировать его не удалось.

Еще два похожих случая произошли в берлинском районе Фридрихсхайн. Женщину 30 лет и мужчину 40 лет госпитализировали с тяжелыми нарушениями сознания.

По данным управления здравоохранения Берлина, симптомы напоминали отравление опиоидами: пострадавшие теряли сознание, медленно дышали, а их зрачки сильно сужались. Состояние двух пациентов улучшилось после введения препарата, который применяют при передозировке опиоидами. Власти пока не установили, какое вещество находилось в мармеладе.

В 2024 году петербургские таможенники обнаружили у 38-летнего гражданина Германии, прибывшего из Гамбурга, мармеладных мишек с каннабисом. По факту контрабанды наркотических веществ возбудили уголовное дело.