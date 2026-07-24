В Белоруссии перевернулся автомобиль с военными, погибли двое

На 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи в Белоруссии произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля MAZ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

В результате погибли два человека, 14 пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель потерял управление во время движения по главной дороге.

«По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Действия на месте координирует заместитель начальника УСК по Могилевской области Виталий Шлеханов.

Ранее ДТП произошло в Кетовском округе Курганской области — машина Honda Fit влетела в дерево и загорелась. В результате травмы получили 36-летняя водитель и двое пассажиров: мужчины 1990 и 1995 годов рождения.