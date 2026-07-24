В Курганской области три человека пострадали в ДТП с возгоранием автомобиля

В Кетовском округе Курганской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадавшие были госпитализированы. Об этом написало Ura.ru .

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 22:10 на втором километре дороги Введенское — Чернавский. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Honda Fit, не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина врезалась в дерево и загорелась.

Водитель и двое пассажиров, мужчины 1990 и 1995 годов рождения, были доставлены в больницу. Во время проверки инспекторы выяснили, что у женщины не было водительских прав. Для установления факта опьянения у нее взяли биологические пробы. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.