В Белогорске четырехлетний мальчик утонул в бассейне

В Белогорске Амурской области умер четырехлетний мальчик. Он утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, ребенок 2021 года рождения находился в сауне вместе с семьей. Через некоторое время родственники увидели его в воде без признаков жизни.

Прокуратура Белогорска организовала проверку. Кроме того, правоохранители проверят условия безопасности на объекте отдыха.

Ранее в Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».