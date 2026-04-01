В Белграде после смерти студентки начались массовые протесты

Сербская полиция расследует падение студентки Белградского университета из одного из корпусов. Девушка скончалась от полученных травм. В здание ректората вошли около 60 правоохранителей для провдения обысков и изъятия вещественных доказательств.

Действия полиции привели к массовому недовольству студентов, и они вышли на акции протеста.

«Протест сегодняшний завязан не только на том, что полиция вошла в здание университета, но также связан с тем, что студенческая инициатива проиграла на местных выборах», — уточнили в издании.

