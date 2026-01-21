Боец «Орлана» получил ранение в Белгородской области

В Волоконовском округе при выполнении служебных задач пострадал боец из подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«В хуторе Екатериновка при отражении атаки FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра», — написал он.

Коллеги передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Сейчас его везут в Валуйскую центральную районную больницу, как уточнил Гладков. Все необходимые меры помощи уже приняты.

Украинские боевики регулярно обстреливают территории России. Ранее Гладков сообщил, что помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб при атаке дрона ВСУ. Тайлоков прибыл на место падения БПЛА. Он хотел оценить последствия атаки ВСУ и помочь жителям. В этот момент еще один украинский дрон снова атаковал парковку возле объекта. В результате Тимофей Муроталиевич получил тяжелые раны.