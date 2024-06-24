В Батайске неизвестный открыл стрельбу на улице

МВД: на улице в Батайске Ростовской области неизвестный открыл стрельбу

Неизвестный открыл огонь на улице в Батайске Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

ЧП произошло на улице Воровского.

«Неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом», — отметили в ведомстве.

Правоохранительные органы занялись установлением и задержанием нарушителя.

Между тем, глава администрации Роман Волошин назвал происшествие хулиганскими действиями.

«Ситуация расценивается как бытовое хулиганство, не более того. Прошу не поддаваться провокациям и домыслам. Держу ситуацию на контроле», — подчеркнул глава города в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что подросток открыл стрельбу по прохожему из сигнального пистолета в Санкт-Петербурге. Злоумышленника задержали по горячим следам.