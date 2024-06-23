Подросток стрелял по прохожим в Петербурге из сигнального пистолета

МВД: в Петербурге задержали подростка за стрельбу по прохожим из автомобиля

Подросток открыл стрельбу по прохожему из сигнального пистолета в Санкт-Петербурга. Стрелка задержали по горячим следам, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

На Лесном проспекте молодой человек, сидя в автомобиле, несколько раз выстрелил в сторону 55-летнего жителя Выборгского района.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка — учащегося второго курса колледжа. Он рассказал, что хотел опробовать в деле светошумовой пистолет.

У него изъяли стартовый сигнальный пистолет Kurs G-17. Установлено, что автомобиль GWM TANK 500, из которого стрелял подросток, взял в аренду 20-летний житель Петербурга. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

В минувшую субботу гость устроил стрельбу в воздух после свадебной церемонии в Петербурге. После выстрелов он уехал на автомобиле. Полицейские объявили стрелявшего в розыск.