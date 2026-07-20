В Басманном районе Москвы загорелась усадьба Нарышкиных

В историческом здании усадьбы Нарышкиных в центре Москвы начался пожар. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах. Также есть фото и видео с места событий.

Горение началось в историческом двухэтажном здании старой постройки с деревянной крышей и перекрытиями по адресу Малый Казенный переулок дом 5 строение 5. Усадьба имеет статус достопримечательности. Здесь расположен ЦНИИ информатизации здравоохранения.

Пожар происходит по всей площади дома 250 квадратных метра. Ему присвоили ранг 1-БИС. Пламя перекинулось на соседнее бетонное строение.

Для тушения используют четыре водяных ствола, еще две рабочих линии проложили, чтобы не допустить распространения огня. Движение по Малому Казенному переулку перекрыли, сообщили в Дептрансе.

Ранее загорелся восьмиэтажный жилой дом на Страстном бульваре. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.