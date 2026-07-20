Прокуратура взяла под контроль проверку обстоятельств пожара в центре Москвы
МЧС: площадь пожара в доме на Страстном бульваре достигла 200 квадратных метров
Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль процессуальную проверку по факту пожара в жилом доме на Страстном бульваре в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Видео с места событий есть в распоряжении 360.ru.
Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Как рассказали 360.ru в МЧС, горят мансардный этаж и кровля здания. Предварительная площадь пожара — 200 квадратных метров.
Движение по улице Большая Дмитровка от Козицкого переулка до Страстного бульвара перекрыли, написал столичный Дептранс.
Ранее источник 360.ru в экстренных службах сообщил, что под крышей восьмиэтажного жилого комплекса загорелись строительные материалы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало, жители эвакуировались самостоятельно.