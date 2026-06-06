В Башкирии ввели карантин из-за очага бешенства на территории детского сада

В башкирском селе Уральск в Учалинском районе ввели карантин из-за очага бешенства, обнаруженного на территории детского сада. Указ об этом подписал глава республики Радий Хабиров, сообщила ИС «Вести» .

Очаг болезни обнаружили на территории детского сада. В районе организовали экстренную вакцинацию животных против бешенства.

Карантин начал действовать 3 июня. В селе также запретили проводить ярмарки и выставки, связанные с массовым скоплением животных.

Ранее врач Андрей Кондрахин предупредил россиян, что из-за хождения босиком можно заразиться столбняком или бешенством. Он назвал частыми травмы ног, связанные со стеклом, гвоздями, ножами и другими острыми предметами.

По его словам, опасность для любителей ходить босиком также представляет газовая гангрена. Из-за обитающих в земле микроорганизмов растет вероятность гнойно-некротических воспалений и разрушения мышц стопы.