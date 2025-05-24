В Башкирии утонула семилетняя девочка

В реке Тугузтемир в Башкортостане утонула семилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС в официальном Telegram-канале .

Получив вызов, сотрудники экстренных служб незамедлительно отправились к реке. Там, примерно в 100 метрах ниже по течению, они обнаружили тело погибшей.

В ведомстве призвали не оставлять детей у водоемов без присмотра и проводить с подрастающим поколением профилактические беседы.

Ранее двухлетний мальчик утонул в пожарном водоеме на базе отдыха в Ленобласти. Родители вытащили его из воды и попытались реанимировать, но спасти ребенка им не удалось. Следователи организовали проверку.