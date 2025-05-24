В Башкирии утонула семилетняя девочка

В реке Тугузтемир в Башкортостане утонула семилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС в официальном Telegram-канале.
Получив вызов, сотрудники экстренных служб незамедлительно отправились к реке. Там, примерно в 100 метрах ниже по течению, они обнаружили тело погибшей.
В ведомстве призвали не оставлять детей у водоемов без присмотра и проводить с подрастающим поколением профилактические беседы.
Ранее двухлетний мальчик утонул в пожарном водоеме на базе отдыха в Ленобласти. Родители вытащили его из воды и попытались реанимировать, но спасти ребенка им не удалось. Следователи организовали проверку.
Клишас ответил статьей Конституции авторам идей об отмене пенсий
Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области
Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Поставки прекратятся. В США сделали мрачный вывод после удара ВС России по Одессе
Российские войска освободили село Романовка в ДНР
В Гидрометцентре ответили на пугающие прогнозы о самом жарком лете
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте