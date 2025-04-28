Двухлетний мальчик утонул в пожарном водоеме на базе отдыха в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области маленький ребенок утонул в водоеме на базе отдыха. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следователи организовали проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, утонувшего в пожарном водоеме на базе отдыха в поселке Житково. Ребенок находился там с родителями. На некоторое время его оставили без присмотра, мальчик побежал к водоему и упал в него.

«Родители извлекли сына из воды, стали проводить искусственное дыхание, но привести в чувство ребенка не смогли, приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть», — сообщили в СК.

Следователи призвали к бдительности взрослых и напомнили об их ответственности за жизнь и здоровье детей. Родители должны обучить ребенка навыкам безопасного поведения и объяснить, к чему может привести самовольное нахождение на берегу.

«Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде», — добавили в ведомстве.

Ранее в Удмуртии нашли тело мальчика, провалившегося под лед в селе Гавриловка.