В Башкирии туристка упала в топку под банным чаном

Жительница Башкирии получила ожоги после отдыха в глэмпинге в поселке Павловка. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash .

Случай произошел в темное время суток. Женщина сходила в баню, полежала в чане и решила окунуться снова. Из-за плохой освещенности она не заметила, что доски в основании чана плохо закреплены. Они провалились, и гостья упала прямо в топку под чашей.

Друзья и супруг бросились ей на помощь. В больнице у пострадавшей диагностировали ожоги первой и второй степени. Суд обязал владельца чана выплатить женщине 60 тысяч рублей компенсации.

Ранее в Челябинске несколько детей отравились парами хлора после отдыха в банно-развлекательном комплексе с бассейном. У школьников появились кашель, рвота и жжение в глазах.

Им и взрослым туристам поставили диагноз — ожог конъюнктивальных мешков обоих глаз. Одного из детей пришлось госпитализировать.