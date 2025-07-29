В Башкирии погибла россиянка, пытающаяся спасти тонущего подростка

В Башкирии спасатели вытащили из реки Буй 43-летнюю женщину без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Женщина утонула в реке близи деревни Татарская урада в Янаульском районе.

Как отметили в ведомстве, место для купания не было оборудовано. Сейчас устанавливаются причины происшествия, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По данным Telegram-канала Mash Batash, женщина утонула, спасая 11-летнего мальчика.

«Школьник звал на помощь, она сразу же бросилась в воду, чтобы помочь, но выбраться не смогла. Ребенок выплыл сам, погибшую на берег вытащили очевидцы», — уточнил канал.

Ранее в Ростовской области двое детей пропали во время купания в реке Дон. Их третьего товарища успели спасти очевидцы.