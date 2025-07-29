Двое детей пропали во время купания в реке в Ростовской области
В Ростове-на-Дону пропали двое детей во время купания в реке возле Ворошиловского моста. Об этом сообщила «Российская газета».
Всего в реке купались трое детей, но одного из них удалось сразу же найти и спасти.
«Поступила информация о том, что очевидцами из акватории реки Дон спасен один ребенок 2015 года рождения. В медицинской помощи не нуждается», — уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сейчас ведутся поиски двоих пропавших детей.
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