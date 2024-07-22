В Башкирии подтопило придомовые территории из-за разлива реки

МЧС ликвидирует последствия разлива реки с подтоплением в городе Туймазы

Сотрудники МЧС откачивают воду после разлива реки в городе Туймазы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления министерства по Республике Башкортостан.

По информации спасателей, из берегов вышла река Туймазинка. Произошло это из-за обильных дождей, прошедших в регионе. Сотрудники МЧС, городские и республиканские власти откачивают воду с придомовых территорий. Уровень воды постепенно идет на спад.

По заверению министерства, эвакуация жителей с подтопленных территорий не требуется, ситуация находится на контроле.

В апреле районная администрация в Челябинской области нашла необычную причину, приведшую к размыву насыпной дороги через реку.