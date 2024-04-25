Уралец на «Ниве» чуть не утонул на размытой дороге. Власти обвинили бобров | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 14:20 Уралец на «Ниве» чуть не утонул на размытой дороге. Власти обвинили бобров 74.ru: в Челябинской области машина ушла под воду из-за размытой реки Юрюзань РИА «Новости»

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В Катав-Ивановском районе на западе Челябинской области пенсионер едва не утонул, пытаясь переехать на «Ниве» размытую дорогу. Глава районной администрации Николай Шиманович заявил 74.ru, что насыпной переезд разрушился из-за бобров.

Житель экопоселения Александровка поехал в село Тюлюк по насыпи, которую подмывала разлившаяся река Юрюзань. На обратном пути мужчина обнаружил, что дорога ушла под воду, но решил рискнуть и переехать подтопленный участок вброд. В какой-то момент машину унесло течением.

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Дочь пострадавшего и другие жители Александровки пожаловались на администрацию. По их словам, река разливалась каждый год, но ни дорогу, ни мост так и не укрепили должным образом. Николай Шиманович заявил, что это неправда: переезд усилили на выделенные региональными властями деньги и выровняли непроходимые участки.

«Переезды через ручей целые. Проблема произошла в другой точке. Бобры там создали плотину, и река из-за этого пошла немножко по другому руслу», — сказал он.

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