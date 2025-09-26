В Башкирии перевернулся автобус со школьниками

В Давлекановском районе Башкирии на пятом километре дороги Казангулово — Соколовка перевернулся школьный автобус, в салоне которого находились трое детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель допустил съезд в кювет, что и привело к опрокидыванию транспортного средства. Одному из пострадавших подростков потребовалась госпитализация, двоим оказали помощь на месте.

Прокуратура приступила к проверке для установления причин и обстоятельств случившегося, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

