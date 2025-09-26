Автобус влетел в остановку у станции метро «Купчино» в Петербурге

Пассажирский автобус снес остановку общественного транспорта неподалеку от станции метро «Купчино» в Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru .

ДТП произошло на Витебском проспекте. Подробности о пострадавших и обстоятельствах аварии пока неизвестны.

Ранее смертельное ДТП произошло в Карелии — в Лоухском районе рядом с поселком Пяозерский автомобиль Geely вылетел на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Honda.

Мотоциклист скончался на месте из-за полученных травм. Правоохранители выяснили, что находившийся за рулем автомобиля мужчина был пьян. Ход расследования взяла на контроль региональная прокуратура.