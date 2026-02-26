В Башкирии очевидец спас мужчину из загоревшейся машины

В Белорецке очевидец вытащил мужчину из салона загоревшегося во дворе автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Башкирии.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в городскую больницу. Вероятно, он потерял сознание, отравившись угарным газом.

Свидетельница происшествия рассказала 360.ru подробности. По ее словам, машина долго стояла во дворе, а затем из-под ее капота повалил черный дым. Дозвониться до 112 долго не получалось.

Когда все-таки удалось связаться с экстренными службами, то диспетчер сообщила, что пожарная машина уже выехала, и спросила, нет ли никого внутри.

«Тут я крикнула этому смельчаку, и он не побоялся и вытащил беднягу из машины. Хорошо, что мир не без добрых людей», — подытожила женщина.

Ранее в Иркутске тренер по футболу вытащил семилетнего мальчика из загоревшегося на парковке автомобиля.