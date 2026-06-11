В Башкирии неизвестные с кастетами избили местных жителей
В Уфе отдыхавших в ночном клубе мужчин жестоко избили неизвестные
Неизвестные напали на отдыхающих в уфимском ночном клубе «Матрешка». В распоряжении 360.ru появились кадры ЧП.
На видео можно заметить, как группа людей зашла помещение клуба и без разговоров начала избивать гостей заведения
В пресс-службе МВД по Башкортостану отметили, что сотрудники полиции начали проверку информации о драке. Всего с заявлениями о телесных повреждениях обратились несколько граждан, их направили на судебно-медицинское освидетельствование.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к нанесению телесных повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Красноярске неадекватный мужчина избил девушку в лифте жилого дома.