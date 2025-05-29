В Башкирии младенец умер после возгорания детской кроватки

Младенец, который получил ожоги в Октябрьском после возгорания детской кроватки, умер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкортостану.

«К сожалению, сегодня утром <…> поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице», — заявили в ведомстве.

О происшествии стало известно 26 мая. Пожар случился в квартире, в которой жила многодетная семья. По предварительным данным, мать повела детей в садик. Отец с младенцем остались в квартире. В какой-то момент детская кроватка загорелась, огонь перешел на матрас и одежду ребенка.

Причину случившегося устанавливают. По одной из версий, пожар случился из-за фена и гелиевых шаров.

Ранее возгорание произошло в дачном товариществе Иркутского района. Из-за аварийного режима работы электросети загорелся один из домов. В результате ЧП погиб 13-летний ребенок. Также пострадала его 17-летняя сестра, ее госпитализировали.