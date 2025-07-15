В Барнауле в холодильнике нашли расчлененное тело женщины

Расчлененное тело женщины нашли в холодильнике съемной квартиры в Барнауле. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, убитая перестала выходить на связь 22 апреля. Последнее сообщение отправила матери — что якобы уезжает на вахту.

В мае ее муж начал сильно пить. Знакомым говорил, что таким образом заливает горе после развода. Однако следствие заподозрило в убийстве именно его. В пользу этой версии говорит и то, что мужчина был ранее судим. Возбуждено уголовное дело.

В прошлом году в убийстве бывшей жены заподозрили 61-летнего жителя Долгопрудного. По данным следствия, мужчина развелся с супругой, но продолжал жить с ней под одной крышей. В декабре 2023 года он, предположительно, ударил ее ножом, затем, испугавшись содеянного, расчленил тело и выбросил в строительный котлован.