Житель Долгопрудного убил и расчленил бывшую жену

Прокуратура поставила на контроль дело об убийстве и расчленении в Долгопрудном

Жителя Долгопрудного Московской области обвиняют в убийстве бывшей супруги, дело на контроль взяла прокуратура города. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

Убийство произошло в декабре прошлого года, однако в полицию обращение от сына убитой поступило в октябре 2024 года.

Следствие установило, что несмотря на развод, 59-летняя пострадавшая проживала совместно со своим 61-летним бывшим супругом в ее квартире в Долгопрудном. В декабре прошлого года во время очередного скандала мужчина ударил бывшую жену ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина, испугавшись содеянного, спрятал труп, а потом расчленил его и сбросил останки в строительный котлован недалеко от дома.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый признался в содеянном.

Ранее в Тюмени мужчину, задушившего и расчленившего женщину, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.