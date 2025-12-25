В Барнауле школьник полгода обслуживал сим-боксы для иностранных мошенников

В Барнауле полицейские вычислили 15-летнего преступника. Он без ведома родителей помогал телефонным мошенникам, действующим из-за границы, обслуживая технические узлы связи. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Как выяснили полицейские, с апреля 15-летний юноша налаживал работу сим-боксов, которые обеспечивали функционирование одновременно множества виртуальных сим-карт и преобразовывали интернет-трафик в мобильную связь, отметили в министерстве.

Мошенники из-за границы использовали это оборудование дистанционно. С его помощью они звонили людям по всей стране, используя номера российских сотовых операторов, и применяли различные обманные схемы.

«Подросток втайне от родителей на протяжении полугода помогал менять местоположение указанных сим-боксов — по указке кураторов периодически перевозил их из одной посуточно арендованной квартиры в другую, где подключал к электросетям», — уточнили в МВД.

Школьник устанавливал в этих же помещениях веб-камеры. Они помогали мошенникам онлайн наблюдать за обстановкой в съемных квартирах. При появлении незваных гостей камеры отключались и удаляли все данные.

«Оплату за свои услуги девятиклассник получал на криптокошелек. Предложение о таком нелегальном заработке он нашел в одном из мессенджеров», — рассказали в полиции.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили две квартиры в Барнауле, где находилось оборудование злоумышленников. Изъятые предметы, включая два сим-бокса на 150 слотов, ноутбуки, роутеры и видеокамеры, отправлены на экспертизу.

Накануне стало известно, что в Астрахани предотвратили теракт. Задержан 13-летний школьник. Восьмиклассник собрал бомбу и готовился совершить преступление. Кроме того, он завел Telegram-канал, где делился инструкциями по изготовлению взрывных устройств.