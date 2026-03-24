В Барнауле прохожих едва не убило падающими с крыши обломками стройматериалов

Кусок парапета, упавший с крыши дома в Барнауле, едва не убил прохожих. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia .

По его информации, дом относится к объектам культурного наследия, однако рассыпается прямо на глазах, а управляющая компания, районная администрация и прокуратура не обращают внимания на жалобы.

Собственник одного из помещений обратился в Следственный комитет, сейчас на месте происшествия ведут доследственную проверку.

Ранее в одном из СНТ в Перми двухлетнюю девочку тяжело ранило снегом и льдом, упавшими с крыши частного дома. Ребенок скончался в больнице в тот же день.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Местных жителей и ответственных за содержание зданий и территорий призвали вовремя убирать снег, чтобы избегать подобных случаев.