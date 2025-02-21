В Барнауле на городской свалке обнаружили два гроба

Два гроба — деревянный и цинковый — обнаружили на городской свалке в Барнауле. Об этом сайту amic.ru сообщил источник.

«Вчера на нашей свалке водитель-частник грузовика обнаружил и сфотографировал», — рассказал читатель.

На фотографиях гробы раскрыты и пусты, в лежащих рядом коробках — искусственные цветы. В комментариях пользователи предположили, что в цинковом гробу привезли погибшего бойца СВО, а родственники пожелали похоронить его в более «приличном» гробу.

Официальной информации, как они там оказались, пока не поступало.

Накануне гробы обнаружили на свалке под Новосибирском. Это не первый подобный случай, ранее там находили даже документы усопшего. Местный оператор АО «Спецавтохозяйство» отметил, что деревянные гробы являются твердыми коммунальными отходами (ТКО), поэтому допустимо отправлять их на мусорный полигон.