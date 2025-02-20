На свалке под Новосибирском нашли гробы. Их сочли коммунальными отходами

Деревянные гробы являются твердыми коммунальными отходами (ТКО), поэтому допустимо отправлять их на мусорный полигон. Так регоператор АО «Спецавтохозяйство» в Новосибирской области прокомментировал РБК видео, на котором местный житель снял несколько гробов на Левобережном полигоне под Новосибирском.

«Представленное там видео не позволяет идентифицировать место, где сделана запись, а ссылка на знакомого водителя мусоровоза, который пожелал остаться анонимным, тоже не выглядит внушающей доверия», — подчеркнули на предприятии.

Автором ролика оказался водитель мусоровоза, перевозивший строительный мусор. Сам мужчина отказался общаться с журналистами, подробности истории раскрыл его друг в беседе с NGS.ru. По словам собеседника издания, на свалке уже несколько раз находили гробы. В одном из них даже были документы с данными усопшего, заверил он.

Ранее во Владимирской области грузовик Mercedes-Benz, перевозивший покойников, попал в аварию. В результате ДТП гробы с телами разлетелись по трассе.