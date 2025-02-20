На свалке под Новосибирском нашли гробы. Их сочли коммунальными отходами
Новосибирский регоператор назвал коммунальными отходами гробы на полигоне
Деревянные гробы являются твердыми коммунальными отходами (ТКО), поэтому допустимо отправлять их на мусорный полигон. Так регоператор АО «Спецавтохозяйство» в Новосибирской области прокомментировал РБК видео, на котором местный житель снял несколько гробов на Левобережном полигоне под Новосибирском.
«Представленное там видео не позволяет идентифицировать место, где сделана запись, а ссылка на знакомого водителя мусоровоза, который пожелал остаться анонимным, тоже не выглядит внушающей доверия», — подчеркнули на предприятии.
Автором ролика оказался водитель мусоровоза, перевозивший строительный мусор. Сам мужчина отказался общаться с журналистами, подробности истории раскрыл его друг в беседе с NGS.ru. По словам собеседника издания, на свалке уже несколько раз находили гробы. В одном из них даже были документы с данными усопшего, заверил он.
Ранее во Владимирской области грузовик Mercedes-Benz, перевозивший покойников, попал в аварию. В результате ДТП гробы с телами разлетелись по трассе.