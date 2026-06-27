В банном комплексе в центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в банном комплексе в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание зафиксировали в Басманном районе столицы.



На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. Информацию о площади возгорания, возможных пострадавших и причинах пожара уточняют.

Ранее, 24 июня, на западе Москвы женщина погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры.

Трагедия произошла в районе Очаково-Матвеевское на улице Веерной. В одной из квартир на четвертом этаже жилого дома начался пожар, девушка попыталась спастись и выпрыгнула из окна.