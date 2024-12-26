В Балтийском море произошел очередной разрыв кабелей

Postimees: произошел разрыв трех кабелей между Эстонией и Финляндией

Эстонские компании заявили о повреждении пролегающих в Финском заливе коммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила газета Postimees .

Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии доложили о повреждении двух кабелей концерна Elisa, и одного кабеля компании CITIC Telecom. Поломки не оказали существенного влияния на возможность граждан пользоваться услугами связи.

Операторы сейчас устанавливают причину сбоев в работе кабелей. Специалисты приступили к проведению ремонтных работ, но пока не уточнили, сколько они продлятся.

Вечером 26 декабря эстонское правительство планирует провести экстренное заседание, чтобы обсудить случившегося.

Ночью 3 декабря также произошел разрыв телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Швецией.