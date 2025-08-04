В Балашихе женщина ударила 11-летнего ребенка и скрылась

В подмосковной Балашихе полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, в ходе которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, женщина во время ссоры у одного из домов на улице Заречной ударила 11-летнего мальчика и скрылась с места происшествия. Ребенок получил телесные повреждения. Его мать обратилась в полицию с заявлением.

Правоохранители уже установили личность подозреваемой и принимают меры по ее розыску. Потерпевшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.

Похожий случай произошел в Уфе, где мужчина поколотил мальчика, якобы обидевшего его дочь. Нападавший догнал ребенка и побил его палкой и ногами, пока не вмешалась прохожая. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве и составили административный протокол за нецензурную брань при задержании.