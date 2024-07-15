В Балашихе задержали мужчину, три дня державшего жителей микрорайона в страхе

Мужчину, нападавшего на жителей с ножом, задержали в Балашихе

Полицейские задержали в Балашихе мужчину, угрожавшего ножом местным жителям. Один из пострадавших — таксист по имени Денис — рассказал 360.ru о встрече с неадекватом.

Камера видеорегистратора зафиксировала, как к Денису, сидящему за рулем, подошел неизвестный. Тучный мужчина с голым торсом угрожал воткнуть нож ему в голову. Денис сумел спастись, резко нажав на педаль газа. Мужчина попытался ударить его ножом, но промахнулся.

Инцидент произошел в одном из дворов.

«Мало ли, что-то человек хочет сказать… Я приоткрыл окно, он надавил на окно, и оно не закрывалось», — рассказал Денис.

По словам собеседника 360.ru, он не заметил, что нападавший спрятал за спину правую руку, в которой и находился нож.

Вскоре подозреваемого задержали прибывшие патрульные.

«Полмикрорайона вышло… Оказалось, он три дня весь микрорайон держит в страхе: на машины кирпичи из окна кидает, нападает на людей, на соседей, угрожает всячески», — заявил таксист.

Сам он отметил, что видел нападавшего впервые.

«На него надевали наручники как на руки, так и на ноги, потому что он полностью находился в неадекватном состоянии», — подчеркнул Денис.

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