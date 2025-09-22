В Балашихе мигрант на авто протаранил несколько машин и угрожал полиции

Мигрант устроил беспорядки во дворе жилого дома в Балашихе. Поведение иностранца попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Многонационал» .

По словам очевидцев, мужчина за рулем автомобиля въехал в несколько припаркованных машин, нанеся им повреждения. На место происшествия прибыли полицейские. Иностранец оказывал сопротивление и угрожал, однако правоохранителям удалось его задержать.

Ранее стало известно, что в Орехово-Зуеве задержали приезжего, устроившего пьяные разборки в автобусе. Мигрант нецензурно выражался и упоминал главу СК России Александра Бастрыкина. Против дебошира завели уголовное дело.