В Орехове-Зуеве задержали приезжего, устроившего пьяные разборки в автобусе

Бастрыкин взял на контроль дело об устроившем драку в автобусе мигранте

Пьяный приезжий устроил потасовку в подмосковной маршрутке и заявил, что оскорбит семью главы СК Александра Бастрыкина. Мигранта-дебошира задержали, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На появившихся в Сети кадрах видно, как нетрезвый мужчина несвязно ругается матом, упоминает Бастрыкина и цепляется к пассажирам. В результате между ним и другими мужчинами завязалась драка.

«Фотографируй, фотографируй», — агрессивно закричал мигрант в ответ на замечание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность дебошира установили, его задержали в Орехово-Зуеве и поместили в СИЗО.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — отметили в ведомстве.

Председатель СК поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что проблемы в сфере миграции нельзя замалчивать. Он отметил, что это чувствительная область для многих граждан.